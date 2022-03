Y de pronto, el cantante es uno de los hombres más codiciados: Manelyk González tiene razones para creer que Christian Nodal “es el mejor partido”.

En una entrevista con Mezcalent, la exintegrante de Acapulco Shore, asegura que el exnovio de Belinda es su hombre ideal pues además de guapo es millonario, dos cualidades que no las tiene cualquiera.

“No me gusta ¡Me fascina! Me encanta ¡Es un papasote! ¿A quién no le va a gustar Christian Nodal”, dijo la influencer, y enseguida reveló qué es lo que le gusta del intérprete de música regional mexicana.

“Es un papasote. Tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario. Dios mío, ¿qué más quieres?”, concluyó Manelyk González, de 33 años de edad, quien hoy se encuentra soltera.

Manelyk González (Instagram/@manelyk_oficial)

Manelyk González no regresaría un anillo de compromiso tan costoso como el de Belinda

Por otro lado, tal y como lo declaró hace unos días, Manelyk González asegura que no regresaría un anillo de compromiso tan costoso como el de Belinda, joya que está valuada en tres millones de dólares, es decir, unos 61 millones de pesos.

“Si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de tonta lo regreso, pero como no es así que se queden con el anillo y que se lo metan donde quieran”, palabras que incluyen indirecta hacia su exnovio Jawy Méndez.

Manelyk González y Jawy Méndez (@manelyk_oficial / @jawymendez_oficial / Instagram)

Y es que los influencer no terminaron nada bien por lo que Manelyk González le regresó el anillo de compromiso porque ella “puede comprárselo y diez veces más caro”.

Así como reveló que, mientras ella regresó el anillo de compromiso, su exnovio le regresó un colchón: “Se me hace de lo más estúpido”, se quejó.

Cabe recordar que Manelyk González y Jawy Méndez sorpresivamente rompieron su compromiso en 2021 en medio de rumores que aseguran que él le fue infiel, desde entonces, ambos han iniciado una guerra de declaraciones.

Finalmente, la ex amiga de Celia Lora, aunque no se cierra al amor, dice estar concentrada en sus proyectos musicales. Actualmente trabaja en el lanzamiento de su sencillo “Deposítame” que va dedicado a los sugar daddys.