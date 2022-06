La creadora de contenido y chica reality Manelyk González, habló abiertamente sobre sus ex compañeros del reality show que le dio la fama, Acapulco Shore.

Recordemos que Manelyk González tenía una relación seria con Jawy Méndez, a quien conoció en el mismo programa de telerrealidad.

Aunque se sabe que el influencer y cantante le fue infiel a la famosa de 33 años, pues ella misma lo reveló en ‘La casa de los famosos’, no se sabía más al respecto sobre su distanciamiento del resto de sus compañeros, con quienes tenía una gran amistad.

Era un secreto a voces que Manelyk González le dejó de hablar a Karime Pindter porque decidió viajar con su ex novio sin contárselo.

Sin embargo, ahora la influencer habló al respecto en una transmisión en vivo, a través de su cuenta oficial en Instagram.

“No lo quiero comentar mucho porque ya pasó, ya, superado pero ¿Para qué quiero amigos famosos mierdas?”, expresó como preámbulo.

Manelyk aseguró que ella “hacía todo por ellos y fueron una mierda” con ella.

Posteriormente, dejó saber que todos estaban enterados de las infidelidades por parte de Jawy Méndez y decidieron ocultárselo.

“Llevan años sabiendo que mi ex novio me ponía el cuerno con cada vieja que se le ponía en frente y yo organizaba las cenas, iban a mi casa, organizaba los viajes”, detalló.

“Yo hacía todo por ellos y fueron una mierda conmigo; no los odio, no tengo problemas con ellos, no nada, pero ¿Para qué quiero ese tipo de gente en mi vida?”, agregó para concluir.

Manelyk González pide a sus fans que “no se metan” en su vida personal

Manelyk González utilizó su cuenta de Instagram para reclamar a sus fans, quienes han estado enviando mensajes a sus amigos cercanos para reclamarles ciertas cosas y defenderla.

Recientemente, la creadora de contenido decidió no asistir a la fiesta de cumpleaños de su compañero Oscar Medellín.

Por su parte, la también cantante decidió optar por salir con una de sus amigas, quien recibió insultos en redes sociales, pues los fans de Manelyk González la culpaban de no haber asistido al evento.