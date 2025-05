Manelyk González, la llamada reina de los realities, se convirtió en la decimocuarta eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, lo que tiene muy feliz a Lupillo Rivera.

Sí, Lupillo Rivera no hizo el intento por ocultar su felicidad al escuchar que Manelyk González no llegó a la final de La Casa de los Famosos All Stars. Fue captado en video.

Manelyk González eliminada de La Casa de los Famosos All Stars

Pese a que Manelyk González de 36 años de edad, se perfilaba, en redes sociales, como la favorita para permanecer en La Casa de los Famosos All Stars, fue eliminada del juego de Telemundo.

Manelyk González, eliminada de La Casa de los Famosos All Stars (Instagram | @lacasadelosfamosostlmd)

Los votos de los seguidores de Manelyk González no fueron suficientes para mantenerla en La Casa de los Famosos All Stars.

Aunque en sus últimos días intentó crear contenido a través del conflicto, la ex Acapulco Shore quedó fuera tras 98 días de encierro.

Su salida sorprendió a algunos ya que en dos semanas terminará el reality show cuyo gran premio es de 200 mil dólares, es decir, cerca de 4 millones de pesos mexicanos.

La salida de Manelyk González sucede la de Paty Navidad, de 51 años de edad, quien se convirtió en la decimotercera eliminada.

Manelyk González en La Casa de los Famosos All Stars (Captura de video)

Lupillo Rivera celebra eliminación de Manelyk González de La Casa de los Famosos All Stars

Mientras que el fandom de Manelyk González acusa fraude dentro de La Casa de los Famosos All Stars, su eliminación tiene muy feliz a Lupillo Rivera.

Lupillo Rivera, de 53 años de edad, no hizo el intento por ocultar su alegría por lo que festejó a lo grande en el foro de La Casa de los Famosos All Stars.

El llamado Toro de Corrido, agitaba los brazos una y otra vez para celebrar la decisión de la audiencia.

Por lo que seguidores de la influencer se lanzaron contra el cantante, a quien le advierten que harán ganador a Alfredo Adame, de 66 años de edad.

Y otros seguidores de Manelyk González piden a producción no invitarlo a las galas de La Casa de los Famosos All-Stars ya que consideran una falta de respeto la burla y la humillación hacia su favorita.