Hace unos días se dio a conocer que la mamá de J Balvin lo regañó por su más reciente video, el cual fue titulado “Perra”.

Recordemos que el video de “Perra” fue duramente criticado en redes sociales, debido a que se mostraba a dos mujeres caminando ‘en cuatro patas’ con orejas de can, y estaban amarradas del cuello con una cadena.

Indudablemente, estas escenas fueron calificadas como machistas y misóginas, por lo que J Balvin recibió un sinfín de críticas y comentarios negativos al respecto.

Incluso, Youtube se dio a la tarea de eliminar el video, pues se determinó que el contenido podía inducir a la violencia de género.

Indudablemente, durante las últimas semanas, J Balvin ha dado mucho de qué hablar. En esta ocasión, la polémica fue tanta que incluso Alba Mery Balvin, la mamá del cantante, intervino en la situación.

El pasado 19 de octubre se dieron a conocer las declaraciones que la mamá de J Balvin hizo por el video de “Perra”, durante un encuentro que tuvo con algunos medios de Colombia, país natal del intérprete de “Mi gente”.

Por su parte, Alba Mery Balvin explicó que ni siquiera pudo terminar de ver el video.

Además de que, lo llamó inmediatamente, para señalarle que “ese no era el Josecito que ella conoce”.

“Cuando me enteré, yo lo llamé y le dije: ‘¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’ No sé ni qué decir. (...) No seguí viendo el video, pues no veía a mi Josecito por ninguna parte”

Mamá de J Balvin