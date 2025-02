Contrario a lo que muchas personas piensan, Maluma no vive en una burbuja de cristal y mucho menos es feliz las 24 horas del día aún cuando el éxito lo acompaña.

Pese a ser uno de los cantantes más escuchados y queridos a nivel mundial, Maluma confiesa ser un hombre inseguro y ansioso ya que tanta atención es una gran responsabilidad.

En un video compartido en sus historias de Instagram, el cantante deja claro ser un simple humano que lamentablemente sufre ansiedad.

Juan Luis Londoño Arias mejor conocido como Maluma, recuerda a sus seguidores ser un simple mortal.

Asegurando que él también a veces se siente inseguro, confuso e incluso tiene momentos de desasosiego, Maluma lanza una fuerte confesión: sufre ansiedad.

Por ello, el cantante de -31 años de edad- dice haber recurrido a diferentes personas en busca de ayuda ya que encontraba salidas que hacían que se olvidara de su sentir, pero que eran fugaces.

Entre sus soluciones falsas estaba ir a beber y fumar con sus amigos.

“Siempre le puse curas, no me estaba dando cuenta, simplemente me iba a tomar los chorros con los parceros o me fumaba algo que me relajara, pero nunca dejaba que el fondo de esto llegara a mí porque tenía miedo de enfrentarlo”

Maluma