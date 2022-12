Maki todavía cree en el amor y está abierta a una nueva relación, pero eso sí, se niega hablar de Juan Soler y su nueva novia.

Juan Soler -de 56 años de edad- inició una relación con su compañera Paulina Mercado, de 50 años de edad.

La pareja confirmó que estaban saliendo en el programa ‘Sale el Sol’, donde ambos trabajan como conductores.

Juan Soler asegura que no se vuelve a casar: “Es una estupidez”

Aunque no describieron su relación como noviazgo, ambos aseguraron que estaban saliendo e intentaban tener algo.

La exesposa de Juan Soler - Maki Moguilevsky- ha dejado claro a los medios que no tiene intención de hablar de la nueva relación del padre de sus hijas, pues pueden tergiversar sus palabras.

Sin embargo, los medios la volvieron a cuestionar sobre Juan Soler y ella explotó, pues ya no quieren que le pregunten de la nueva novia de su ex.

Maki expresó que está abierta a intentar una nueva relación: “Siempre estoy abierta al amor”, pero no cree que exista una pareja ideal o una fórmula para tener un noviazgo ideal: “Tiene que ser un hombre que yo admire muchísimo”.

Todo iba bien, hasta que los reporteros le preguntaron a Maki sobre Juan Soler y Paulina Mercado.

“No voy hablar. Me da la peor de la flojeras. No hay nada de qué hablar, llevo cuatro años separada, divorciada, no hay nada de qué hablar. Ya aburre”

Maki