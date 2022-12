En su cuenta de Instagram, la actriz Maki Moguilevsky le tiró a Juan Soler tras 4 años de haberse divorciado.

Y es que Maki Moguilevsky, aseguró estar cansada de los escándalos que la vinculan con al actor y más ahora que este presentó a su novia de manera oficial, la conductora de 50 años Paulina Mercado.

Además, Maki Moguilevsky aseguró que a diferencia de Juan Soler ella no esta interesada en hacer su vida privada pública y lucrar con ella.

Juan Soler y Paulina Mercado. (Agencia México)

¿Juan Soler lucra con su relación con Paulina Mercado? Maky Moguilevsky opina

En las historias de su cuenta en Instagram, Maki Moguilevsky de 48 años de edad, habló por última vez de su ex esposo y padres de sus hijas Juan Soler.

Y es que Maki Moguilevsky aclaró a la prensa y seguidores que ella no esta dispuesta a hablar de su vida privada.

La cual es solo conocida por un pequeño círculo.

“Mi vida no es negociable, yo no no publico mi vida, a mi no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida de hecho casi nadie, solo mis círculos más cerrados saben cual es mi situación sentimental” Maki Moguilevsky

Esto, explicó la actriz y conductora, lo hace tanto por su propia comodidad como por el respeto que le tiene a su dos hijas Mía y Azul.

Juan Soler y Maki (@juansolervalls)

“Así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi linea en la cual me gusta moverme y en la cual me siento cómoda” Maki Moguilevsk

Sin embargo, aclaró que no tiene nada en contra de las personas que a diferencia de ella hablaban abiertamente de sus relaciones, como Juan Soler y Paulina Mercado.

“Respetó mucho a quienes les gusta exhibir sus relaciones, en el caso de Juan soler, el papá de mis hijas, él una persona que se siente bien contando su vida, lo respeto mucho pero no es mi caso.” Maki Moguilevsky

En esta misma línea a de respeto, Maki Moguilevsky mencionó que ella ya le pidió a Juan Soler que no hable sobre ella o su relación.

Y es que aunque sabe que es parte de la vida ambos, ella no quiere seguir involucrada en escándalos .

“Yo le he pedido especialmente que cerremos esa etapa aunque a veces se siente padre ir al programa de Yordi y hablar del cosas del pasado y llorar y mostrarte tal cual eres, es muy respetable, los reality están muy de moda, pero yo no quiero ser parte de eso ya.” Maki Moguilevsky

Maki (@maky_moguilevsky / Instagram)

¿Qué opina Maki Moguilevsky de Paulina Mercado?

Pese a su disgusto por hablar de su vida privada y los demás, Maki Moguilevsky aseguró que no tiene nada en contra de Paulina Mercado ni ninguna otra persona con la que Juan Soler salga.

Ya que lo sabe capaz de elegir una buena relación.

No es ser antipática, a Juan le tengo cariño, es el papá de mis hijas, la persona con la que él este me va a caer bien porque estoy segura de que elegirá a la persona correcta para compartir su vida, meses, no sé.” Maki Moguilevsky

En cuanto a su situación, Maki Moguilevsky dijo estar enfocada en su trabajo e hijas, pero no descartó una vida romántica.