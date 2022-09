A unos días de filtrarse un video que muestra a Cristián de la Fuente siéndole infiel a su esposa Angélica Castro, Maki está más que enterada de que Juan Soler, su exesposo, presenció el engaño, ¿cuál fue su reacción?

En el programa Cuéntamelo Ya!, donde funge como conductora, Maki, de 48 años de edad, se ocultó de la cámara cuando producción transmitió el vergonzoso video; sin embargo, esto no fue suficiente.

A la salida de Televisa, Maki fue interceptada por la prensa quién le preguntó su opinión sobre la infidelidad de su amigo Cristián de la Fuente, de 48 años de edad.

Cristián de la Fuente llama “error de borracho” a besarse con mujer que no era Angélica Castro

Por lo que aseguró que no opinaría del tema debido a su cercanía con la familia, a quienes le tiene mucho respeto pero sobre todo cariño.

Asimismo dijo no tener nada qué decir sobre Juan Soler, de 56 años de edad, con quien sostuvo una relación romántica de casi dos décadas.

“Vi el video y vi a Juan, pero..¿cómo qué les podría decir? Lo que único que les puede decir es que Juan es un gran papá, que es muy lindo con mis hijas, es muy buen exmarido, eso es lo que a mí me corresponde hablar, lo otro ya no me toca”

Maki