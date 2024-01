Alfredo Adame -de 65 años de edad- ha encontrado una nueva forma de agredir las personas, pues ha estado pidiendo trabajos de brujería para dos personas.

Y es que si bien el polémico actos es conocido por arremeter verbal y físicamente en contra de quienes lo atacan o lo critican, hay quienes aseguran que estas ofensivas las ha llevado un paso más allá.

Pues Alfredo Adame habría pedido trabajos de brujería para dañar a dos personas de su pasado. Siendo esto confirmado por el propio brujo a quien el actor le pidió los trabajos.

Siendo una ex pareja y un famosos comunicador a quienes Alfredo Adame les quiso hacer brujería.

Alfredo Adame (Agencia México)

Alfredo Adame pidió un trabajo de brujería para una de sus ex parejas, ¿fue para Magaly Chávez?

Fue durante una visita al programa de Gustavo Adolfo Infante en YouTube que el brujo Jorge Clarividente reveló algunos de los famosos a quienes les ha tenido que negar sus servicios.

Esto más que nada porque considera lo solicitado como algo poco ético. Siendo Alfredo Adame el más destacado de ellos, pues pidió un trabajo de brujería para una de sus ex pareja.

La peor parte fue que quería perjudicarla con una polémica, pues le habría pedido a Jorge Clarividente que fuera a la casa de su ex para enterrar algo extraño en su jardín .

De esta manera Alfredo Adame podría llamar a la prensa para que fueran a desenterrar lo escondido y decir hacer creer que su ex fue la responsable.

A lo largo de su carrera, el actor a mantenido una relación con Mary Paz Banquells, Diana Golden y Magaly Chávez.

Y aunque al principio Jorge Clarividente no mencionó el nombre de la ex de Alfredo Adame, cuando el periodista mencionó el nombre de Mary Paz Banquells, el brujo no lo negó.

Alfredo Adame (Galo Cañas)

Alfredo Adame también quiso dañar a Gustavo Adolfo Infante con un trabajo de brujería

Pero esta historia todavía no ha terminado, pues Jorge Clarividente le confesó a Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- que él había sido otro de los blancos de Alfredo Adame.

Por lo que reveló el brujo, el actor también lo llegó a contactar para hacerle un trabajo de brujería al periodista, pidiéndole que sufriera de un accidente de gravedad.

Sin embargo Jorge Clarividente también se negó, asegurando que nunca se ha prestado para ese tipo de “payasadas”, como el mismo brujo denominó las peticiones de Alfredo Adame.