Todo fue mentira. Adriano Zendejas usó un Lamborghini Huracán EVO Spyder para llamar la atención, sumar likes y realizar un experimento social.

A través de una conferencia de prensa, el streamer confesó frente a sus patrocinadores haber armado un montaje donde el auto deportivo fue pieza clave.

El propósito era demostrar que la sociedad está más pendiente de las cosas que se viralizan en redes sociales frente a temas que urgen ser atendidos.

Al obtener el resultado que esperaba, Zendejas -de 31 años- se jacta de protagonizar el experimento que, dice, le dio la vuelta al mundo.

Lamborghini de Adriano Zendejas fue pieza clave en su experimento social (Red Social X)

Sale a la luz verdad detrás la polémica del Lamborghini de Adriano Zendejas

Adriano Zendejas lo confesó todo. Él y Dagui, creador de contenido y dueño de autos de lujos, se pusieron de acuerdo para hacerle creer a la gente que el Lamborghini fue rentado por el streamer para presumir una vida envidiable y lujosa vida, así como para generar likes.

Zendejas fingió admitir ante una mujer que el vehículo era rentado. Dagui, hizo su parte. Reclamó el auto y arremetió contra el streamer para alimentar el hate en su contra y por ende mantener la atención sobre él.

Adriano Zendejas sí es dueño del Lamborghini

Además de críticas y burlas, la polémica genero confusión. ¿Quién es el dueño del Lamborghini Huracán EVO Spyder que Adriano Zendejas usó para dar servicio de movilidad?

El dueño del Lamborghini 2023, de más de 7 millones de pesos, sí es Adriano Zendejas.

A poco de destaparse el montaje, el creador de contenido se burló una vez más de sus detractores al publicar en sus redes sociales una imagen del vehículo estacionado en su cochera.

Previamente, le puso un letrero para anunciar que se encuentra en renta. Con su característico humor asegura que se trata de su nuevo emprendimiento.