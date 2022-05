La relación entre Madonna y la iglesia siempre ha dado de qué hablar, pero ahora la ‘Reina del pop’ pidió al Papa Francisco una reunión para hablar de su excomunión de la religión católica.

Madonna no ha tenido una buena relación con la iglesia, pues algunas de sus canciones y videos han provocado la ira de los miembros de la religión católica.

Recordemos que en 1989, Madonna lanzó el video de su canción ‘Like Prayer’, donde se ve una cruz incendiándose y hace referencia a algunos símbolos religiosos.

La molestia de los católicos ocurrió porque Madonna mezcló la religión con la política, erotismo y crítica al sistema.

Incluso el Papa Juan Pablo II pidió que no acudieran al tour ‘Blonde Ambition’ porque Madonna sexualizaba a hombres con crucifijos y consideraba la canción ‘Like prayer’ como un acto satánico.

Este tour se realizó en 1990 y uno de los conciertos se realizó en el ‘Stadio Flaminio de Roma’, por lo que el Vaticano trató de evitar que se realizara.

Otra de sus giras llamada ‘Confessions Tour’ provocó la molestia de la iglesia católica, pues aparecía en una crucificada en una cruz de neón y tacharon esta acción como una blasfemia.

Es por eso que pidieron que fuera excomulgada a pesar de que Madonna ha expresado ser creyente.

Luego de varios años de ser censurada por la iglesia católica, Madonna sorprendió a sus fans al publicar que quería hablar con el Papa Francisco para discutir asuntos importantes.

“Hola Papa Francisco, soy una buena católica ¡lo juro! ¡quiero decir que no lo juro! Han pasado algunas décadas desde mi última confesión ¿sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada 3 vece. No parece justos. Sinceramente Madonna”

Madonna