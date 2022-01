Demuestran que Lucía Méndez sí se peleó con Madonna; esto, cuando la mexicana se negó a bailar en uno de los conciertos .

En 2016, Lucía Méndez causó polémica al contar una incómoda anécdota que vivió con Madonna.

Resulta que Lucía Méndez rechazó a Madonna en un concierto de Estados Unidos e, incluso, la amenazó con llevarle a su abogado.

Lucía Méndez estuvo en el ojo del huracán en 2016, cuando, en una entrevista, reveló que se había peleado con Madonna.

Luego de que muchas personas tacharan a Lucía Méndez de “mentirosa”, un nuevo video ha comenzado a circular en redes sociales.

El cual, confirmaría que Lucía Méndez sí tuvo un pleito con Madonna durante un concierto en Estados Unidos.

Hace unos meses, Madonna lanzó un documental sobre su gira ‘Madame X’; el cual, recuerda la anécdota que contó Lucía Méndez hace años.

Según muestra el documental, Madonna la pasó muy mal durante uno de sus conciertos en Miami, Estados Unidos.

Esto, a causa de las “miradas sucias” de personas de la industria que acudieron al evento.

“Me mentiste (...) me dijiste que no habría nadie del medio en las primeras filas y estaba lleno de ellos, se sentaron ahí dándome sus miradas sucias y con los brazos cruzados.”

Madonna en los VMAS (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

Madonna luce notablemente enojada con su equipo de producción; pues, al parecer, un grupo de personas se mostró indiferente en el concierto.

Lucía Méndez habría estado entre aquel público; sin levantarse de su asiento .

“Me han amargado, se sentaron ahí con los brazos cruzados (...) tener dos filas de personas actuando como si no se estuvieran divirtiendo (...) había tres filas de pendejos.”

Lucía Méndez rechazó y se peleó con Madonna en uno de sus conciertos, y hay un video que lo comprueba.

Luego de que saliera a la luz el documental de Madonna, un episodio fue relacionado con las declaraciones de Lucía Méndez en 2016.

Lucía Méndez contó que, en un concierto de Madonna, ella rechazó ponerse de pie porque tenía dolor en la rodilla .

El desaire de Lucía Méndez habría terminado por molestar a Madonna, hasta el grado de insultarla.

“Traía la rodilla lastimada por el spinning, que no calenté bien y entonces la tenía inflamada. No quería ir al concierto porque me sentía mal. A ella le molestaba que yo estuviera sentada.”

Lucía Méndez