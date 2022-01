Madonna desea repetir legendario beso con Britney Spears en una gira

La cantante de pop Madonna, desea repetir el legendario beso que se dio con Britney Spears, en una gira.

Luego de que Britney Spears ganara la batalla legal contra su padre y derogara la tutela que se le había impuesto, Madonna la invitó a volver a los escenarios.

Fue en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde Madonna expresó emoción por revivir aquella icónica escena.

Uno de sus fanáticos le preguntó si está en sus planes hacer una gira mundial y Madonna respondió sin dudar, además de convocar a Britney Spears.

Madonna, Britney (YouTube/Madonna Videos)

“¡Demonios sí! ¡Estadio, baby! Yo y Britney, ¿qué dices de eso?”, dijo Madonna.

“No sé si ella esté interesada, pero sería realmente genial. Podríamos incluso recrear el (beso) original”, agregó.

Sin duda, el hecho causó conmoción entre los usuarios, pues en 2003 hicieron historia al besarse en el escenario de los MTV Awards.

Madonna (Instagram)

El icónico besó de Britney Spears y Madonna

En 2003, Madonna, Britney Spears y Cristina Aguilera compartieron escenario en los MTV Awards.

El momento ya era legendario por el hecho de tratarse de la ‘Reina del pop’, la ‘Princesa del pop’ y la cantante de pop del momento, en el mismo escenario.

Sin embargo, la escena quedó inmortalizada definitivamente cuando Madonna las besó.

El beso con Christina Aguilera duró a penas un segundo en cámara y fue el beso con Britney Spears, el protagonista del evento.

Madonna, Britney (YouTube/Madonna Videos)

Larry Rudolph, el ex manager de Britney Spears reveló que se trató simplemente de una estrategia publicitaria.

Aunque era evidente que se trataba únicamente de marketing, la escena causó revuelo; desató la furia de algunos.

Pese a ello, la mayoría elogiaron la idea y hasta la fecha, el momento es recordado como uno de los grandes momentos del pop mundial.

“Fue realmente un gran momento lo que pasó ahí. Madonna había sido muy insistente en los ensayos”, relató el ex manager de la cantante.

“Y me dijo: ‘¿Ves Larry’, todo valió la pena’ Y tenía razón, al día siguiente, todo el mundo hablaba de ello”, contó para concluir.

En 2012, Madonna revivió el legendario momento con un tuit en su cuenta de Instagram.

“@britneyspears please come on stage and kiss me again. I miss you!”! (“Britney Spears, Por favor, ven al escenario y bésame de nuevo. Te extraño”), escribió.