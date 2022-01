Britney Spears pide a su hermana, Jamie Lynn Spears, que deje de mencionarla para vender su libro, “Things I Should Have Said” (Cosas que debería haber dicho), mismo que se estrenó el pasado 18 de enero de 2022.

Desde hace varias semanas, inició un conflicto entre Britney Spears y su hermana menor, Jamie Lynn Spears; pues esta última decidió lanzar su libro que habla acerca de su familia y la fama.

Sin embargo, esto no le habría parecido a ‘La Princesa del Pop’, pues aseguró que “se estaba colgando de su fama”; además de etiquetarla como ‘mentirosa y paranoica’.

Jamie Lynn Spears y Britney Spears

Britney Spears pide a Jamie Lynn Spears que deje de nombrarla para tener más ventas de su libro

Britney Spears pidió a Jamie Lynn Spears que deje de nombrarla para tener más ventas de su libro, luego de que estuvieran lanzándose toda clase de mensajes por sus redes sociales.

Cabe señalar que Jamie Lynn Spears dejó en claro su libro de memorias no trataba exclusivamente de su hermana, sino de sus propias experiencias.

Jamie Lynn Spears

No obstante, el abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, envió este miércoles 19 de enero una carta en la solicita a la hermana menor de la cantante que “desista de hacer referencias despectivas a Britney durante la campaña promocional”.

Entonces, continuó: “Si usted no lo hace, y continúa con la difamación, Britney Spears se verá obligada a considerar el tomar acciones legales y oportunas”.

Britney Spears

De igual manera, en las últimas semanas la intérprete de “Toxic” ha acusado a públicamente a Jamie Lynn Spears de beneficiarse de su carrera; así como de no haberla apoyado en el proceso legal contra su papá, para ponerle fin a su tutela.

Es de ese modo que en la carta ya mencionada también se señaló:

“Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus seguidores están sorprendidos al ver cómo la ha vuelto a explotar para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”.

Jamie Lynn, hermana de Britney Spears.

Por otro lado, es importante mencionar que hace unos días Jamie Lynn ofreció una entrevista para el programa estadounidense, “Good Morning America”, en donde aseguró que no se benefició de la tutela.

Incluso, aseguró desconocer los conflictos que tenían su hermana y su papá; pues al quedar embarazada a los 17 años, prefirió centrarse en su familia y no inmiscuirse en el problema legal de Britney Spears y su padre.