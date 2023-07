Maca Carriedo también fue ‘víctima’ de la mala experiencia llamada Bárbara Torres; la participante de La Casa de los Famosos México le hizo un berrinche por nada.

Una de las participantes más controvertidas de La Casa de los Famosos México es Bárbara Torres, quien ha tenido pleitos con varios de sus compañeros.

Bárbara Torres -de 52 años de edad- ha sido acusada de tener cambios de humor repentinos y victimizarse por sus procesos hormonales.

Hay quienes creen que sus actitudes son parte de su juego dentro de La Casa de los Famosos México, pero personas que han trabajado con ella aseguran que no.

Personalidades como Ana María Alvarado han recordado su convivencia laboral con Bárbara Torres y la han descrito como una persona “difícil”.

También la acusan de haber tenido actitudes bastante groseras con Talina Fernández, por lo que La Dama del buen decir pidió no tratar con ella.

La Casa de los Famosos México ha permitido ver la verdadera personalidad de sus habitantes y Bárbara Torres ha tenido arranques bastante cuestionables.

Durante la última emisión de ‘Me lo dijo Adela’, sus conductores estaban hablando de La Casa de los Famosos México y Maca Carriedo recordó su convivencia con Bárbara Torres.

Maca Carriedo -de 37 años de edad- narra que cuando ella trabajó en el programa Hoy, se fue de viaje con sus compañeros y Bárbara Torres.

“Yo he se sido testigo de los arranques que le da a Bárbara, veníamos regresando de una locación de Hoy, yo veo a una de las maquillistas cargando su cosa de maquillaje que es grande y cargando otra maleta (...) le digo: ‘¿por qué vas cargando tanto, no documentates?’ y me dice: ‘no es que es de Bárbara’”

Maca Carriedo