Lyn May se habría embarazado en una noche de copas, asegura Markos D1

Luego de que Lyn May insinuó que podría tener gemelos, el supuesto padre por primera vez habló del embarazo de la vedette y aseguró que desconoce si se trata de una broma.

Marcos Hernández, mejor conocido como Markos D1, concedió una entrevista a ‘Suelta la Sopa’ y reveló que Lyn May se pudo haber embarazado durante una noche de copas.

Luego de que Lyn May anunció que se encuentra embarazada, ha generado gran polémica ya que mientras reveló que fue una broma, continúa compartiendo contenido sobre su embarazo e incluso reveló que será niño.

El supuesto padre, Markos D1 se pronunció sobre el embarazo de Lyn May y señaló que desconoce si es verdad o una broma ya que no se ha podido comunicar con la vedette.

“Yo no sé si Lyn May está embarazada o no, no puedo decir sí o no, ella dice que soy el papá pues ahora vamos a ver qué onda”

Markos D1