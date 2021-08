VIDEO: Lyn May luce cuerpazo con 3 meses de embarazo

Lyn May sorprendió a todos el domingo 8 de agosto, anunciando que a sus 68 años de edad está en la dulce espera, pues tiene tres meses de embarazo.

Las redes se han llenado con comentarios sobre el asunto y en torno al cantante de cumbia-pop Markos D1, padre del futuro hijo de Lyn May.

Pero algo que han destacado los internautas es que a sus tres meses de embarazo, Lyn May aun presume de un cuerpazo, como lo muestran recientes videos subidos a la red.

Apenas cinco días antes de anunciar su embarazo, Lyn May publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece enviando un saludos a sus fans.

En la grabación, Lyn May aparece luciendo un ajustado vestido de lentejuelas que remarca su diminuta cintura y sus voluptuosas caderas.

Para acentuar sus curvas, se observa a Lyn May con las manos en la cintura -aunque la toma termina ocultando su rostro- mientras se le oye decir:

“Un saludo para la página ‘En perras’, no me acuerdo, pero los quiero mucho, ‘En Perras’. Lyn May, los amo”

Lyn May