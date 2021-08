Lyn May presume la flexibilidad de sus piernas a sus 68 años

No, Lyn May no está embarazada así que sus fans no tienen nada de qué preocuparse. La vedette puede realizar cualquier tipo de acrobacia sin poner en riesgo una segunda vida.

Por ello está presumiendo la gran flexibilidad que tiene en sus piernas pese a tener 68 años de edad, orgullosamente bien vividos, dice.

Vía Instagram, Lyn May publicó un breve video de sí misma abriendo tanto las piernas como si se tratara de una experta gimnasta.

Tal flexibilidad de inmediato generó burlas: “El bebé va a salir disparado”, “¿Si quería lucir su flexibilidad, por qué esa ropa? Qué vulgar”, “La misma Annabelle, mándenla al museo se les escapó a los Warren”

“Ave maría, quiero tener ese cuerpo pero no esa cara”, “Después de eso se pasó un día en cama”, “Cómo borrar eso de mi mente”, “Eso es lo que tiene al chamaco tan enamorado”

“Se va a partir la vieja ridícula”, “Ya está practicando para el parto”, se lee entre comentarios de la publicación que difundió el programa Suelta la Sopa.

No obstante, sus fans la apoyan pues aseguran que muchas personas jóvenes y no tan jóvenes desearían tener la flexibilidad de la vedette.

Lyn May fingió su embarazo

Como ya lo mencionamos, Lyn May no está embarazada. La actriz mexicana de ascendencia china fingió estar esperando un hijo junto a su supuesto novio Markos D1.

El objetivo de la artista era distraer a la gente de las malas noticias alrededor de la pandemia de Covid-19 , explicó la propia al periódico Reforma.

Así como aseguró que es feliz al lado de Marcos Hernández, mejor conocido como Markos D1, con quien tiene una relación muy bonita aunque la gente lo dude.

Lyn May y Markos D1 se conocieron en el 2019, año en que él se lanzó como cantante con el tema “Borracho”, video musical que, por supuesto, protagonizó la vedette.