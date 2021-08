Lyn May le responde a Markos D1: “Cómo no vamos a tener relaciones”

Lyn May se encuentra en medio de la polémica luego de que anunció que se encontraba embarazada. La vedette causó gran polémica al insinuar que podrían ser gemelos.

Sin embargo Lyn May respondió a las declaraciones del supuesto padre Marcos Hernández, mejor conocido como Markos D1, en las que aseguró que no mantiene una relación con la vedette.

Markos D1 y Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

Lyn May asegura que Markos D1 no sabe contestar a las preguntas de la prensa

Lyn May aseguró que el padre de su bebé era Markos D1, sin embargo el cantante señaló que no mantiene una relación con la vedette pero reveló que pudo haber quedado embarazada en una noche de copas.

Sus declaraciones generaron gran polémica, es por ello por lo que Lyn May respondió asegurando que Markos D1 es una persona muy joven y que no sabe cómo contestar.

En entrevista para ‘Suelta la Sopa’, Lyn May resaltó las cualidades de Markos D1 y destacó que es un muchacho muy bueno.

“Marcos es muy joven y él no sabe contestar porque no anda en este rollo, él es productor. Es un muchacho muy bueno, es un muchacho decente” Lyn May

Sobre las declaraciones de Markos D1 donde destacó que no mantenían una relación, Lyn May fue contundente y aseguró que si no hubieran tenido una vida sexual no estaría embarazada.

“Si estamos embarazados pues cómo no vamos a tener relaciones” Lyn May

Lyn May cuestiona el interés de los medios por su embarazo

En el video Lyn May confirmó que si se encuentra embarazada, pero criticó que los medios le den más importancia a su bebé que a los candentes bailes que realiza.

“Sí hay embarazo, pero por qué les importa más el embarazo que el baile que hice ahorita, el split y que muevo las nalgas” Lyn May

Al hablar de que ha llamado la atención de que se encuentre embarazada a su edad, Lyn May destacó que su mamá tuvo un hijo a los 65 años.

“Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años y es compositor, toca la guitarra y es muy talentoso (…) Todas las mujeres costeñas somos así, somos muy calientes” Lyn May

Sobre la atención que ha recibido, Lyn May puntualizó que a penas tiene tres meses de embarazo.

“Apenas son tres meses y ustedes ya se andan muriendo” Lyn May

Lyn May aseguró que su familia se encuentra muy feliz con su embarazo.

“Mi familia está bien, mi familia siempre está a gusto conmigo, porque pues ellos me apoyan” Lyn May

Por último Lyn May destacó que no tiene miedo de perder su figura ya que con sus embarazos anteriores solo le han crecido las pompas pero no la panza.

“Yo he tenido tres hijas y me crecen las nalgas, pero la panza no” Lyn May