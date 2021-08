“Es un niño”: Lyn May revela cuál es el sexo de su falso bebé

Lyn May se encuentra en medio de la polémica luego de que reveló en sus redes sociales que se encontraba embarazada. De acuerdo con la vedette el padre es Marcos Hernández , mejor conocido como Markos D1.

Tras la polémica generada, Lyn May se ha pronunciado en contra de sus retractores. Sin embargo, la vedette volvió generar gran controversia al compartir el ultrasonido de su supuesto bebé.

Desde su anuncio de que se convertiría en madre, Lyn May recibió un sinfín de críticas pues usuarios no creen en el embarazo de la vedette de 68 años por eso ahora sorprendió al compartir un ultrasonido de su supuesto bebé.

En entrevista para Reforma, Lyn May confesó que lo de su embarazo fue broma, ya que solo quería distraer a las personas de malas noticias relacionadas con el Covid-19.

A través de sus Insagram Stories, Lyn May reveló el sexo de su supuesto bebé e incluso destacó que se encuentra muy feliz.

En la fotografía asegura que: “Es un niño”. De esta manera Lyn May quiere callar la boca a sus detractores e incluso ha señalado que se ha sometido a varios estudios.

“Tengo que hacerme estudios y todavía no me los entregan, me los dan el jueves. Todavía no siento nada, siento antojos como de estar comiendo. Todavía no están los estudios, no se me nota nada”

Lyn May