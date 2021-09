¿Lyn May se arrepiente? La vedette pone en duda su boda con Markos D1

Lyn May se encuentra en medio de la polémica luego de que anunció de que podía estar embarazada de gemelos.

En Instagram Lyn May sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casaría con Markos D1, sin embargo ahora la vedette se retractó y aseguró que aún no ha tomado la decisión de llegar al altar por octava ocasión.

Markos D1 y Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

A una semana de haber invitado a sus seguidores su boda con Markos D1 en Las Vegas, Estados Unidos, Lyn May recapacitó y puso en duda que llegue al altar con el cantante. Incluso eliminó la publicación donde invitaba a su casamiento.

Lyn May anuncia boda (@lyn_may_ / Instagram )

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ Lyn May confesó que fue Markos D1 quien habría dado la noticia de manera anticipada.

Lyn May aseguró que todavía falta mucho para febrero, por lo que todo podría pasar.

“Markos que pone que nos vamos a casar y que no sé qué, pero para febrero falta mucho. Yo no sé por qué pone tan anticipadamente esos anuncios”

Lyn May señaló que Markos D1 se encuentra desesperado por anunciar su boda, pero no se sabe si va haber matrimonio.

“Yo le dije que me dejara pensarlo, pero él se desespera y pone las cosas. Le digo: ‘Déjame pensar, eso no es tan sencillo’”

Lyn May confesó que Markos D1 le propuso casarse, pero ella le habría pedido que la dejara pensarlo.

“Él me lo propuso y le dije: ‘Espérame un poquito, espérame 2 meses para decidir y hacer cosas’, pero él se pone nervioso”

En el video Lyn May aseguró que en caso de confirmarse su boda con Markos D1, sería la octava ocasión que llegaría al altar.

Durante su entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Lyn May también se pronunció sobre el estado de salud de Vicente Fernández .

En el video Lyn May reveló que tiene muchos deseos de visitar a Vicente Fernández en el hospital, pero teme que no la dejen pasar.

“Voy a tratar de ir... no creo que me dejen entrar porque creo que no dejan entrar a nadie. Vicente está un poco delicado y ya es una leyenda, una gran cantante, un gran señor”

