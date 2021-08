Lyn May asegura que siempre quiso tener un niño

Lyn May se encuentra en medio de la polémica luego de que reveló que se encontraba embarazada. A través de Instagram, la vedette compartió el ultrasonido de su supuesto bebé y reveló que será niño.

En entrevista con el programa ‘Sale el Sol’, Lyn May se mostró muy feliz por tener un niño, pues aseguró que siempre quiso un hombre, pero Dios le dio tres mujeres.

A sus 68 años, Lyn May ha demostrado que se encuentra mejor que nunca e incluso ha presumido su gran flexibilidad. Tras revelar que se encuentra embarazada la vedette ha generado gran controversia.

En conversación con ‘Sale el Sol’, Lyn May habló sobre su embarazo y aseguró que se encuentra muy contenta de que el ultrasonido reveló que tendrá un niño e incluso abrió la posibilidad de que tenga gemelos.

En el video Lyn May incluso reveló que ella quedo embarazada por primera vez a los 13 años.

“Yo sé que no es fácil, si tuve tres, imagínate, y tenía 13 años cuando empecé. Me embaracé a los 13 años”

Al ser cuestionada sobre por qué empezó a una temprana edad, Lyn May aseguró que así se acostumbraba en Acapulco de Juárez, Guerrero, ya que son personas muy ardientes.

De manera contundente Lyn May reveló que siempre quiso tener un niño, pero tuvo tres niñas.

En la entrevista Lyn May señaló que sus tres hijas se encuentran felices e incluso destacó que le gustaría un parto natural.

En el video Lyn May fue cuestionada sobre las críticas y burlas que ha recibido, la vedette destacó que solo espera que no les pase nada con la pandemia.

“Les quiero decir que Dios los cuide, que ojalá no les pase nada con esta pandemia, les mando muchas bendiciones a todos los que me tiran, los que no me tiran, los que se burlan, a todos les mando muchas bendiciones”

Lyn May