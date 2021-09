Lyn May invita a su boda en Las Vegas

Lyn May se encuentra en medio de la controversia luego de que en agosto anunció que se encontraba embarazada. La vedette señaló que el padre es el cantante Marcos Hernández, mejor conocido como Markos D1.

A través de su cuenta de Instagram, Lyn May reveló que ya tiene fecha para su boda y tendrá lugar en Las Vegas, Estados Unidos.

Lyn May y Markos D1 (@lyn_may_/Instagram)

Lyn May anuncia fecha de su boda con Markos D1

Luego de anunciar que se encuentra embarazada de gemelos y que nacerían en enero del próximo año, Lyn May volvió a generar polémica al anunciar que se iba a casar.

En su cuenta de Instagram, Lyn May invitó a sus seguidores a su boda que tendrá lugar en Las Vegas. Su mensaje lo acompaño con fotos junto con Markos D1.

“Los invito a mi boda: febrero 14, 2022, en Las Vegas”

Lyn May anuncia boda (@lyn_may_ / Instagram )

Las reacciones no se hicieron esperar y es que recordaron que no es la primera vez que Lyn May anuncia una boda con Markos D1 y es que a finales del 2019 hizo lo mismo, pero resulto ser una publicidad para la canción ‘Borracho’.

Por ello algunas personas aseguraron que se trata de una estrategia más para promocionar tanto la carrera de Markos D1 como la de Lyn May.

Algunos usuarios incluso le recordaron que para ese momento no tendría mucho tiempo que habría dado a luz, por lo que le recomendaban descansar.

Otros se los tomaron con humor y le enviaron sus buenos deseos e incluso señalaron que tenían muchas ganas de ir.

Tunden a Lyn May por mostrar su elasticidad en pleno embarazo

Lyn May estuvo presente en el programa ‘Con Permiso’ con Martha Figueroa y Pepillo Origel , ahí fue cuestionada sobre su supuesto embarazo.

Sin embargo lo que llamó más la atención de sus seguidores, es que sigue mostrando su elasticidad en pleno embarazo.

“Se le van a salir los gemelos…”, “El embarazo lo tiene en la cabeza”, “No está embarazada mentira lo más seguro es que esté en proceso de adopción!”, “pobre bebé se le va a salir antes de tiempo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.