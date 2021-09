Desde hace varias semanas, Lyn May ha participado en el reality show “Quiero Cantar” de Venga la Alegría.

En él, Lyn May siempre lució lo talentosa que es, incluso asombró a más de uno por la flexibilidad y agilidad que le caracteriza a sus 68 años de edad.

Todo parecía marchar de forma habitual hasta que hace unos días Lyn May no recibió las calificaciones que esperaba por parte del jurado.

Entonces, la vedette dijo en plena transmisión que se iría de “Quiero Cantar”.

A pesar de que Sergio Sepúlveda, el jurado y parte del público le pidieron que no abandonara el reality show, tal parece que la también actriz ya no se sentía tan cómoda con su participación.

Pues recientemente publicó en sus redes sociales un contundente mensaje, en el que revelaba la verdadera razón por la que dejó el programa de “Venga la Alegría”.

El pasado viernes 3 de septiembre Lyn May realizó una publicación en su cuenta de Instagram en donde aclaró la situación ante sus fans.

De acuerdo con Lyn May, en “Venga la Alegría” no se le permitía cantar los temas que ella quería.

Así que decidió renunciar a “Quiero Cantar”.

“Querido público sólo quiero aclarar que yo me fui de #vengalaalegria No se me permitió cantar los temas que yo quería. Pero muy pronto vuelvo con mi gira para que me vean en vivo y directo. Les deseo la mejor suerte a todos los participantes de #quierocantar siempre #lynmay”

Instagram @lyn_may_