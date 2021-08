Lyn May pide que le regalen puras cosas de Chanel en su baby shower

Lyn May no quita el dedo del renglón, insiste en estar embarazada de Markos D1, pese a que el cantante recientemente reveló que no sostiene una relación con la vedette.

Aunque la verdad detrás de esta historia es evidente queda claro que Lyn May hará todo por seguir alimentándola por lo que ahora está planeando el baby shower.

Aunque no hay fecha para celebrarlo y mucho menos un organizador, Lyn May, la polémica bailarina mexicana de ascendencia china desea que alguien levante la mano y la sorprenda.

Incluso ya pensó en los regalos que podrían darle los invitados, los cuales serán para ella y no para su futuro bebé, el cual hasta padrino tiene.

“Lo que quiero yo, si me van hacer un baby shower, voy a querer puuuros perfumes de Chanel, bolsas de Chaney, todo de Chanel”, dijo frente a los micrófonos de Suelta la Sopa.

Así como indicó que quien no le regale cosas de Chanel no podrá asistir al babu shower . No, no es broma.

Se burlan del embarazo de Lyn May

Por lo que las reacciones no se hicieron esperar: “Le urge un psiquiatra”, “No había visto en toda mi vida más noticias estúpidas como esta”, “Pensé que los regalos debían ser para el bebé”

“Si ella quiere estar embarazada, déjenla, a su edad todo se vale”, “Nadie irá”, “Es una estrategia para darle rating a Venga la Alegría y lo están logrando”, se burlan los cibernautas.

Gustavo Adolfo Infante quiere ser padrino del bebé de Lyn May

El que no perdió la oportunidad de robarse un poco de la atención que está obteniendo Lyn May con su polémico embarazo, es Gustavo Adolfo Infante.

El periodista no solo la invitó a su programa para darle halar del tema sino que también levantó la mano para ser el padrino del bebé, que según Lyn May será niño.