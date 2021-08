Gustavo Adolfo Infante quiere ser el padrino del supuesto bebé de Lyn May

Lyn May se encuentra en medio de la polémica luego de que en una entrevista insinúo que podría estar embarazada de gemelos. Situación que la ponía muy feliz ya que siempre había querido un niño.

Para calmar todos los rumores Lyn May acudió al programa ‘De Primera Mano’. Gustavo Adolfo Infante no pudo ocultar su emoción por el embarazo de la vedette e incluso le pidió ser el padrino por lo menos de uno de sus bebés.

Gustavo Adolfo Infante y Lyn May (Tomada de Video )

Gustavo Adolfo Infante le pide a Lyn May ser el padrino de su supuesto bebé

Tras varios rumores sobre el embarazo de Lyn May, el supuesto padre Markos D1 destacó que desconoce si es verdad ya que no se ha podido contactar con la vedette.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ Lyn May fue cuestionada sobre la veracidad de su embarazo, sin embargo la vedette se limitó a evadir las preguntas y entre risas solo señalaba que no miente y por eso compartió el ultrasonido.

Gustavo Adolfo Infante se mostró muy feliz con la noticia e incluso le pidió a Lyn May ser el padrino de por lo menos uno de sus bebés.

“Claro, tú vas a ser el padrino” Lyn May

De acuerdo con Lyn May no ha presentado ninguno de los síntomas de embarazo y destacó que si se está cuidando.

En el video Gustavo Adolfo Infante incluso se ofreció a realizarle su baby shower, pero Lyn May se negó y señaló que ella prefiere que le regalen cosas para ella.

Pese a los cuestionamientos de Addis Tuñón y Eduardo Carrillo , Lyn May se limitó a seguir señalando que estaba embarazada.

Incluso le pidió a Eduardo Carrillo que le tocará su pancita, sin embargo el conductor señaló que era Lyn May quien la movía.

Lyn May explotó contra Alex Kaffie por dudar de la existencia de sus hijas

Durante su conversación Lyn May también habló sobre sus tres hijas y habló sobre las dudas que expresó Alex Kaffie sobre su existencia. La vedette aseguró que no salen con ella ya que ellas desde muy pequeñas le dijeron que no querían salir en las revistas.

En ese sentido Lyn May aseguró que ellas ya tienen su vida lejos de los reflectores y aseguró que siempre las molestaban en la escuela por lo que no les gustaba salir.

“Tengo tres hijas mujeres, no quiero decir las edades porque se quitan las edades y ya me perdieron. No las presumo porque no les gusta, desde chiquillas cuando salían conmigo a comer las molestaban mucho, les llevaban fotos en donde yo salía en las revistas, y las molestaban en la escuela y ya no quisieron salir” Lyn May

Lyn May puntualizó que se comunica con ellas seguido e incluso le piden que cante ciertas canciones en el reality de TV Azteca.

“Mis hijas son empresarias, ellas están en lo suyo con computadoras. Todavía me hablan y están contentísimas porque estoy haciendo un reality show. Mis hijas están muy bien, viven bien y tienen su vida. Todos los días me llaman, hace rato me llamó mi hija Alejandra, quiere que le cante una canción mañana en el reality” Lyn May

Gustavo Adolfo Infante le cuestionó sobre las dudas que tiene Alex Kaffie sobre su maternidad, por lo que Lyn May arremetió contra ‘El villano de los espectáculos’.

“Kaffie que chingue a su madre, ni lo conozco” Lyn May

Lyn May incluso reveló que los padrinos de sus hijos son: Lalo “El Mimo”, Guillermo Calderón y otras personas fuera del medio artístico.