Lyn May insiste en que espera dos bebés: ¡Habrá baby shower!

Pese a la polémica que ha surgido en torno a su supuesto embarazo, Lyn May confirmó que se encuentra embarazada e incluso insistió que espera dos bebés.

En entrevista para el programa radiofónico de Maxine Woodside , Lyn May afirmó que esta noche se realizará su baby shower.

Markos D1 y Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

Lyn May causó gran polémica al anunciar que se encuentra embarazada, de acuerdo con la vedette el padre es Marcos Hernández, mejor conocido como Markos D1.

En su conversación con el programa ‘ Todo para la mujer ’, Lyn May aseguró que se encuentra embarazada de dos bebés e incluso aclaró que no tiene 68 años, sino 65.

Maxine Woodside cuestionó a Lyn May sobre cómo le hacía para seguir trabajando durante su embarazo. La vedette de inmediato señaló que siempre estuvo muy activa con sus anteriores embarazos.

“Mientras pueda yo no tengo problema, porque siempre he trabajado. Embarazado, no embarazada, siempre estoy trabajando”

Lyn May