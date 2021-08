Carmen Salinas asegura que Lyn May solo juega con la prensa con su supuesto embarazo

Lyn May se encuentra en medio de la polémica luego de que anunció que se encontraba embarazada a sus 68 años.

Carmen Salinas fue cuestionada sobre el supuesto embarazo de Lyn May y aseguró que la vedette no lo se encuentra jugando con la prensa.

Markos D1 y Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

Carmen Salinas pide que no le pregunten sobre el supuesto embarazo de Lyn May

En entrevista para ‘Suelta la Sopa’, Carmen Salinas habló sobre el supuesto embarazo de Lyn May, luego de que la vedette insinuará que podría tener gemelos.

Al ser cuestionada sobre el supuesto embarazo de Lyn May, Carmen Salinas no pudo evitar reírse y pidió que no le preguntaran por ese tema.

“¿Sí me quieres peloncita? Bueno, entonces no me preguntes sobre esa cosa” Carmen Salinas

Carmen Salinas señaló que no podía creer que las personas pudieran creer que Lyn May se encuentra embarazada y destacó que solo se encuentra jugando con la prenda.

“Por favor. Nombre, y ustedes que se lo creen también. Cómo juega con ustedes” Carmen Salinas

Carmen Salinas y Lyn May habían sido grandes amigas sin embargo su amistad se rompió cuando la vedette señaló que la productora cambió cuando inicio su carrera en la política e incluso la tacho de “elitista”.

Lyn May le responde a Carmen Salinas y asegura que solo quiere colgarse de su fama

Durante el programa ‘Suelta la Sopa’ se presentó un audio que habría enviado Lyn May como respuesta a las declaraciones de Carmen Salinas.

En el audio Lyn May aseguró que le rogó a Carmen Salinas para que fuera su amiga e incluso destacó que ella la apoyó en momentos difíciles que paso la productora.

“Yo quise mucho a Carmen, le rogué y anduve tras de ella para que fuera mi amiga porque la admiraba mucho, pero ahorita ya no me importa. Yo estuve a su lado en momentos muy críticos, tristes la única que estuvo con ella fui yo, pero a ella se le olvida todo eso, es pura hipocresía” Lyn May

Lyn May aseguró que Carmen Salinas habla mal de todas las personas y por eso no quiere entrar en polémica. En el video incluso aseguró que la productora solo se quiere colgar de su fama.

“Como ahorita estoy en todo el mundo, todo el mundo se está colgando” Lyn May

Lyn May incluso reveló que era el cumpleaños 92 de su mamá, pero sorprendió al señalar que Carmen Salinas tiene esa edad. Sin embargo, en ‘Suelta la Sopa’ desmintieron esta información.