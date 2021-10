Lyn May dijo que no conoce a Niurka; la llama envidiosa

Lyn May dijo que no conoce a Niurka y después la llamó envidiosa, esto derivado de que la cubana se pronunció contra ella por promover el uso del botox.

Sin embargo, Lyn May se mostró furiosa cuando se le cuestionó sobre su opinión sobre Niurka, pues dijo que ella solo conocía a Cher o a Nicky Minaj.

Lyn May no sabe quién es Niurka, asegura

La vedette y actriz, Lyn May fue cuestiona sobre la opinión que recientemente Niurka dio sobre ella, sin embargo, ella aseguró no conocerla.

La acapulqueña aseguró muy molesta que no sabe quién es Niurka y apuntó que le deberían preguntar por Cher, Nicky Minaj o Madonna a quienes sí conoce.

“Yo no conozco a esa señora, por favor, no le voy a decir nada por qué no la conozco”. Lyn May, actriz.

Lyn May dijo a la prensa “me hacen encabronar”, pues a la vedette le molesta que le cuestionen sobre personas que le caen mal, por ejemplo; Belinda.

Lyn May llama envidiosa a Niurka, por decirle que no es vedette

Por otra parte, Lyn May llamó envidiosa a Niurka, luego de que esta dijo que la actriz del cine de ficheras “no es vedette”.

Se dijo muy molesta y aseguró que, en ocasiones, las mujeres ya no reciben llamados, por lo que solo hablan de ella para “colgarse de mi fama”.

Niurka Marcos (Agencia México)

Aseguró que Niurka podría decir lo que quisiera, pues con Cher y Nicky Minaj, quienes la conocen y la quieren mucho, tiene suficiente.

Lyn May dice que sigue embarazada; pese a susto en avión

Finalmente, Lyn May confirmó que seguía embarazada pese a que recientemente dijo haber creído los perdió por un susto que pasó en el avión.

Muy molesta, Lyn May dijo que ya no quería le preguntaran si estaba embaraza o no, pues “ya saben, me preguntan 3 veces lo mismo”.

El tema salió al aire, luego de que dijo que se sometería a una cirugía estética en su “parte íntima”, después de dar a luz.

Ahora, Lyn May cambió el nombre de su hija, pues anteriormente aseguró uno sería Gustavo y la niña Thalía, pero ahora dijo la llamaría Danyk.