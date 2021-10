Lyn May se encuentra en medio de la polémica luego de que publicó un video en el que invitó a sus seguidoras a usar botox. Tras la controversia generada Niurka arremetió contra la famosa.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Niurka aseguró que Lyn May sabe que es una mujer fea y el comentario que realizó solo fue para reírse de la gente que le hace bullying.

De manera contundente Niurka destacó que las declaraciones de Lyn May solo son un juego, ya que le gusta ir en contra la corriente y por eso realizó la recomendación del uso del botox.

“El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que esta fea”

Niurka destacó que Lyn May estaba siendo sarcástica y se reía de la gente que le hace bullying a través de las redes sociales.

De manera sarcástica Niurka les pidió a los presentes un aplauso para Lyn May por el valor que tiene de reírse de sí misma. Además destacó que de esa manera está atacando a toda la maldad que existe.

A diferencia de Lyn May, Niurka destacó que ella no tiene botox y recordó que ella ha compartido todos los tratamientos a los que se ha sometido.

Niurka puntualizó que ella tiene todos los movimientos de su rostro, además de que cuenta con las arrugas naturales.

“No, no. Yo me he hecho tratamiento y los he exhibido en mis redes sociales. Yo tengo mi arrugas naturales como todo ser humano”

Niurka