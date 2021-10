Lyn May asegura que su “embarazo se acabó” tras tremendo susto en un avión

Tras la polémica por invitar a sus seguidoras a ponerse botox, Lyn May sufrió un tremendo susto a bordo de un avión. Al ser cuestionada sobre su viaje, la vedette aseguró que su embarazo se había acabado.

Lyn May se llevó un tremendo susto cuando el avión en el que viajaba presentó fallas mecánicas por lo que tuvo que aterrizar de emergencia.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram )

Lyn May asegura que ya no se encuentra embarazada pues sus bebes se espantaron

Durante un vuelo de Mexicali a la Ciudad de México, Lyn May se llevó un tremendo susto cuando el avión presentó fallas en el aire y tuvo que bajar de emergencia.

A su llegada a la CDMX ya la estaban esperando varios medios quienes la cuestionaron sobre su vuelo. De inmediato la vedette reconoció que habría sufrido un gran susto por lo que había perdido sus bebés.

“Yo creo que ya el embarazo se acabó con ese susto”, declaró Lyn May para los medios que se encontraban presentes.

Lyn May puntualizó que todos los pasajeros habían nacido otra vez pues el avión se zangoloteaba muy feo.

“Ese zangoloteo del avión, no de verdad volvimos a nacer” Lyn May

Al ser cuestionada sobre su embarazo, Lyn May destacó que ella cree que los bebés se espantaron.

“Se espantaron yo creo y ya se acabó el embarazo” Lyn May

Angélica Palacios se encontraba transmitiendo en su canal de Youtube cuando se logró comunicar con Lyn May, justo cuando se habían presentado las fallas en el motor del avión en donde se encontraba.

En su llamada telefónica Lyn May aseguró que ya se encontraban en el aire cuando el avión empezó a presentar problemas y tuvieron que regresar.

Lyn May abrirá su cuenta de Only Fans: “Enseñando el chango”

En su encuentro con los medios, Lyn May reveló que esta dispuesta a abrir su cuenta de Only Fans, pues ya hay personas que se encuentran ganando mucho dinero y ella no.

“Ya la voy a abrir porque están ganando dinero y yo no” Lyn May

Al ser cuestionada sobre el tipo de imágenes estaría dispuesta a subir, Lyn May destacó que subirá de todo un poco e incluso mostrará el “chango”.

“No pornografía, desnuditos y cositas así, enseñando el chango pero poquito y las nalgas si” Lyn May

Por ultimo reveló que va a trabajar con Julián Gil en una película internacional y aseguró que ahora lo va a probar y destacó que “tiene unas nalgotas”.