La vedette Lyn May, compartió que siempre se ha sentido atraída por la actriz mexicana Salma Hayek.

Fue durante un encuentro con algunos medios de comunicación donde Lyn May comentó que le gustaría tener una novia.

La famosa de 60 años, explicó que, aunque ha tenido algunos encuentros con mujeres, nunca ha tenido una pareja de género femenino, pese a ser un ícono de la comunidad LGBT.

“Todavía no (tengo una novia), pero todavía tengo esperanza. Muchas mujeres me han besado y me han acariciado y me ha gustado, pero no he llegado todavía al…”, contó.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

Lyn May confiesa que le atrae Salma Hayek

Lyn May compartió con los medios de comunicación que muchas mujeres intentaron conquistarla, sin embargo, ninguna llenó sus expectativas, a diferencia de Salma Hayek.

“Lo que pasa es que soy muy exigente”, señaló Lyn May.

A pesar de ello, dejó saber que sí hay una actriz que llama mucho su atención y enumeró las características por las que se siente atraída por ella.

“Me gusta Salma Hayek. Eso es algo real, me gusta por morena, por bonita, por educada”, comentó.

Salma Hayek (AFP)

Por otro lado, expuso que lo que siente por las mujeres es únicamente atracción.

“No me gustan las mujeres, me atraen las mujeres. (Me gusta una mujer) que sea sexy, que sea morena, que sea sensual, como Salma Hayek”, detalló.

Cabe señalar que Lyn May será una de las personalidades que se presentarán en la marcha del orgullo LGBT.

Debido a ello, la vedette abrió su corazón y compartió su sentir en torno al tema, pues se ha convertido en una gran defensora de la comunidad.

Lyn May (lyn_may_/Instagram )

Incluso, Lyn May reprobó las actitudes homofóbicas que Yuri ha tomado.

Recordemos que la cantante se ha pronunciado en contra de las familias homoparentales y ha causado mucha polémica en los últimos días.

“Yo no sé lo que opine Yuri, yo opino que debemos apoyarlos los padres, las madres, que salgan todos del closet”, dijo:

“Que no se escondan, que sean libres, son seres humanos y tienen que vivir su vida, siempre rectos sin dañar a nadie”, agregó Lyn May para concluir.