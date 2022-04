La cantante y actriz Thalía causó revuelo en las últimas horas e incluso fue comparada con la vedette Lyn May en redes sociales.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Thalía compartió una fotografía de sí misma en un gimnasio, junto a un perro Dóberman.

“No me deja ni por un segundo. Hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche”, escribió la intérprete de 50 años en la descripción del post.

Los usuarios no tardaron en pronunciarse al respecto y aseguraron que se sometió a algunos ‘arreglitos’.

El rostro de Thalía se ve hinchado y sus ojos se ven pequeños, razón por la que los internautas señalaron que la actriz abusó tanto del bótox que “ni los ojos se le ven ya”.

Thalía (Instagram/@Thalía)

“Se ve como Lyn May”, “Ya te pusiste botox, solamente no exageres por favor”, “¿Por qué se ve tan rara?”, “¿Qué le pasó a la cara de mi hermosa Thalía?”, fueron solo algunos de los comentarios al respecto.

Sin embargo algunos de sus seguidores se enfocaron en la belleza de Thalía y el amor por su mascota, aunque sin dejar de lado sus ‘retoques’.

“Hermosa mujer”, “Son nuestros mejores amigos”, “Ellos cuidan mucho a sus dueños”, “Perfecta”, “Musa”, “Eres demasiado bella para dañarte la cara aplicándote cosas”, comentaron.

Hasta el momento, Thalía no se ha pronunciado al respecto.

¿Cuál es la enfermedad que Sabine Moussier comparte con Thalía?

Sabine Moussier reveló en una reciente entrevista, que comparte una enfermedad con Thalía.

Aunque la habían diagnosticado con Guillain-Barré, la mamá de Thalía aseguró que era un mal diagnóstico y resultó tener razón.

“Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba”, contó.

“Un día me habla Yolanda, en paz descanse, mamá de Thalía, y me dice: ‘tú no tienes ni fibromialgia, ni Guillain-Barré, tú tienes Lyme, me dijo ‘Thalía tiene Lyme’”, agregó.

Finalmente habló con Thalía y logró combatir dicho padecimiento, que es provocado por la picadura de una garrapata.