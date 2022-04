La vedette mexicana Lyn May, no va a tener un bebé de Markos D1, según lo aclaró el cantante de cumbia-pop, presunta ex pareja de la también actriz.

Recordemos que recientemente, Lyn May dejó saber que sí mantenía relaciones sexuales con Markos D1 y detalló que estaba embarazada.

Sin embargo, fue en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’ donde Markos D1 aclaró que todo se trató de una broma.

“Lyn May lo aclaró, que debido a la pandemia, nos quería hacer reír con una broma de ese tamaño”, señaló el intérprete de 30 años.

Lyn May y Markos D1 (@lyn_may:/Instagram)

Según explicó, Lyn May no “creyó que en realidad creyeran que estaba embarazada, fue una broma que se salió de contexto”.

Posteriormente, explicó que él solo tuvo contacto por asuntos laborales con Lyn May, pues la invitó a ser parte de uno de sus videos musicales.

“Yo la invité a trabajar en mi video de 2019 como ícono de nuestro país”, contó Markos D1.

Por otro lado, el cantante bromeó por las relaciones laborales y personales que Lyn May mantiene con otros jóvenes.

Markos D1 y Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

“Entonces me puse celoso y le dije ‘Lyn ya estás abrazando a Julián Gill y otros chavos de Los Ángeles’, pero todo buena onda”, declaró.

Finalmente, Markos D1 expresó gratitud a Lyn May por creer en su música y sumarse a su proyecto como actriz para su clip musical.

“Lyn May fue parte de mi carrera, le doy muchas gracias que se brincó el barco”, expresó para concluir.

Markos D1 no solo colaboró con Lyn May, también con Lorena Herrera y Felicia Mercado

Markos D1 compartió en entrevista con ‘Chisme No Like’ que recientemente invitó a Lorena Herrera y Felicia Mercado a grabar uno de sus videos, tal como lo hizo con Lyn May.

“Ahorita estoy solo, estoy entre Lorena Herrera y Felicia Mercado”, bromeó tras ser cuestionado sobre su vida amorosa.

El cantante comentó que durante las filmaciones, las famosas tuvieron algunas diferencias.

“Grabo con Lorena Herrera y Felicia Mercado, las traigo al video de ‘Tóxicas’ y qué creen que se pusieron tóxicas las dos, que cuál era más diva de las dos”, contó.

“Ahí aprendí que nunca hay que juntar a las güeras despampanantes en un solo video”, agregó Markos D1 para concluir.