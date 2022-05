Lyn May está orgullosa de ser una mujer multi orgásmica y que sabe disfrutar de su sexualidad.

La vedette, de 69 años de edad, asegura que tiene “garganta profunda” y hasta “60 revoluciones” en la cama.

¿Que cómo lo logra? Lyn May responde que es con ejercicio, baile y tantra yoga.

Lyn May se declara una mujer multi orgásmica

Lyn May presumió un atributo más que la hace sentir una mujer plena .

En entrevista con Chisme No Like, Lyn May aseguró que puede tener hasta 60 orgasmos y un médico ya lo certificó.

“Lo siento desde siempre (y) se lo conté al ginecólogo”, dijo.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram )

Lyn May, que hace algún tiempo fingió estar embarazada , dejó claro que sigue teniendo una vida sexual muy activa.

A pesar de no tener una pareja formal, la famosa declaró que llega hasta las “60 revoluciones” en la cama; “soy lobísima”, comentó.

Por si fuera poco, Lyn May reveló su secreto para ser una mujer multi orgásmica.

Y es que, dice, alcanzar más de 60 orgasmos solo depende de que tan bien se prepare y cuide la mujer .

“Estoy 5 horas en el gimnasio (...) con tantra yoga, el ejercicio y con el baile”, explicó.

Lyn May modela una figura “de quinceañera”

En su visita al foro de Chisme No Like, Lyn May modeló su figura de “quinceañera”.

Pues dice que, gracias a su estricto estilo de vida, puede presumir estar “buenota y piernuda” a pesar de su edad.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

Lyn May, que se encuentra preparando su nuevo éxito de reguetón ‘Claro que sí’ , ha arremetido contra las famosas que, acusa, le “copian” su estilo.

“Aquí la única que baila y canta reguetón, soy yo”, ha dicho la vedette.

Incluso, Lyn May se ha atrevido a criticar a artistas como Anitta, Karol G y Becky G, por tratar de quitarle su lugar como la reina del reguetón.

“Yo ya llegué con todo desde hace mucho tiempo, ellas me copian a mí, pero pues no les sale muy bien.” Lyn May

Los reclamos de Lyn May han llegado a tal grado, que ya hasta se quejó de la popularidad del ‘Anitta Challenge’.

Así lo dijo en una entrevista pasada para ‘Venga la Alegría’: