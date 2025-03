Lupita D’Alessio -de 71 años de edad- estuvo hospitalizada y ni su hermana estaba enterada; no se ha podido comunicar con ella.

El viernes 21 de marzo hospitalizaron a Lupita D’Alessio debido a un cuadro viral.

La cantante ha estado bajo el cuidado de su familia más cercana, pero su hermana revela que no sabía detalles de su salud.

María Estela Contreras, hermana de Lupita D’Alessio, dio una entrevista a De Primera Mano y reveló que lleva años sin tener contacto con ella.

La hermana de Lupita D’Alessio mencionó que un amigo fue quien le dijo que la cantante estaba enferma y no ha tenido contacto con ella.

“Yo me he enterado de la salud de mi hermana por lo medios, en realidad no me he podido comunicar con ella”

Lupita D'Alessio