Gustavo Adolfo Infante quiso recordar a Talina Fernández con una muy dolorosa anécdota que él nunca olvidará.

La conductora Talina Fernández murió a los 78 años de edad el miércoles 28 de junio en el Hospital Español, tras padecer leucemia.

Su velorio se va realizar en su casa de Bosques de las Lomas, tal como fue el de Mariana Levy en 2005.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que acudiría a despedir a Talina Fernández, pues era una gran amiga y compañera.

Durante su programa De Primera Mano, el conductor narró cómo fue la muerte de Mariana Levy y la extraña petición que le hizo Talina Fernández durante el funeral.

Gustavo Adolfo Infante recordó a Talina Fernández contando una extraña anécdota, que tenía que ver con la muerte de Mariana Levy.

La hija de Talina Fernández, Mariana Levy, murió el 29 de abril de 2005 tras sufrir un infarto fulminante.

El conductor recuerda que acudió al funeral de Mariana Levy en la casa de Talina Fernández para darle sus condolencias.

“En su casa me dice Talina: ‘Ven Gustavo Adolfo, quiero que veas a mi niña’ y a mí no me gusta ver a las personas muertas”

Gustavo Adolfo Infante