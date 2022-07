El creador de contenido mexicano Luisito Comunica, fue discriminado por su edad, en un club nocturno, durante uno de sus viajes a Corea del Sur.

Fue a través de su canal oficial en YouTube, donde Luisito Comunica compartió sus impresiones, tras intentar salir a divertirse un sábado por la noche a un antro coreano.

El youtuber relató que se puso “pantalón largo, zapato de vestir” y se trasladó a la vida nocturna, sin embargo, se encontró con muchos establecimientos que no le permitían la entrada por ser turista.

Luisito Comunica de 31 años, explicó que, en muchos antros de Corea y otros países asiáticos, únicamente permiten el acceso a locales, pues, según señala, la presencia de los foraneos “los incomoda”.

Sin embargo, lo que lo dejó realmente sorprendido, no fue precisamente el que lo discriminaran por ser foraneo.

El también influencer Luisito Comunica, intentó entrar a un antro en Corea del Sur, luego de haber sido rechazado por ser turista y no le permitieron accesar, esta vez por su edad.

Precisó que, aunque “suena absurdo”, en la mayoría de los clubs, únicamente reciben a gente de, entre 20 y 29 años, por lo que una vez más no pudo entrar al lugar al que se disponía.

“Como media hora esperamos acá y ya que vamos a entrar, estuvo de la burguer, me piden identificación y me dicen ‘no, es que tienes 30′ y no puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29″.

Luisito Comunica