El youtuber mexicano Luisito Comunica, fue criticado en redes sociales, tras comentar que su residencia es una pesadilla, pues vive entre grandes lujos.

Sin duda, Luisito Comunica es uno de los creadores de contenido con más suscriptores en YouTube y con más ingresos, debido a los negocios que ha emprendido a raíz de su fama.

Pese a ello, el influencer, quien podría darle voz a Gohan en ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, se ha visto envuelto en algunas polémicas, tras los comentarios que suele hacer en su contenido.

Recordemos que recientemente, Luisito Comunica tachó de inútiles los teléfonos públicos y lo tundieron en redes sociales.

Asimismo, hace poco protagonizó un pleito con Lele Pons, a quien no es común verle participando en escándalos dentro de la industria del entretenimiento.

Hace un par de días, compartió en su canal de YouTube, un video titulado: “La casa de mis sueños que terminó siendo una pesadilla”.

En él, dio un recorrido por el departamento lleno de lujos, sin embargo, posteriormente se tornó algo negativo, pues comenzó a criticar el lugar y quejarse de sus desperfectos.

Luisito Comunica, compartió como preámbulo, cómo fue que encontró el lugar y aseguró que se enamoró en cuanto lo vio, convirtiéndose, a primera vista, en el hogar de sus sueños.

“Yo constantemente estoy viendo propiedades aunque no esté buscando comprar algo en particular, me gusta entender este proceso, entonces una chica que me ayuda con estos temas un día me habla y me dice: ‘Luisillo, tengo un depa que de verdad te va a gustar mucho’ (...) y así fue, imposible no enamorarse al primer vistazo”.

Luisito Comunica