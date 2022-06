Hay muchas dudas acerca del doblaje de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’; al no haber nada oficial, los rumores han aparecido, como que Luisito Comunica será la nueva voz de Gohan.

Esto comenzó a circular en redes sociales, luego de que se hiciera viral una imagen de Luisito Comunica, donde tendría el guión de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ y una playera de Gohan.

Obviamente, la gente no tomó muy bien la posibilidad que Luisito Comunica sea Gohan en ‘Dragon Ball Super: Super Hero’; tomando en cuenta que a muchos no les agrada el influencer.

Luisito Comunica Gohan en Dragon Ball Super: Super Hero (Especial)

Sin embargo, los fans de Gohan no se deben de preocupar, Luisito Comunica no está relacionado de ninguna forma a ‘Dragon Ball Super: Super Hero’.

La imagen en cuestión fue editada, en realidad corresponde al doblaje de la primera película de ‘Sonic’, donde efectivamente, Luisito Comunica hizo la voz del erizo azul.

Luisito Comunica Sonic (Especial)

Así que no, Luisito Comunica no será la voz de Gohan, y no estará involucrado en el proceso de doblaje de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, hasta donde se ha confirmado.

Aún no hay voz para Gohan en ‘Dragon Ball Super: Super Hero’

Ha habido mucha expectativa alrededor de la voz de Gohan para ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, más allá del rumor de Luisito Comunica.

Fans han pedido a diversos actores para que sean Gohan en ‘Dragon Ball Super: Super Hero’; el más famoso fue Luis Manuel Ávila, conocido por ser Junior P. Luche, en ‘La Familia P. Luche’.

Muchos creen que él sería la opción indicada para Gohan en ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, pues tiene un tono de voz similar al fallecido Luis Alfonso Mendoza.

Dragon Ball Super: Super Hero (Toei Animation)

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, Lalo Garza señaló que la decisión de la voz de Gohan de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ no es suya, ni de los fans, sino de la distribuidora.

En este caso, Toei y Sony serán las que decidan al final quién será la voz de Gohan en ‘Dragon Ball Super: Super Hero’; ya sea que elijan a un actor por ellos mismos o le pidan asesoría a Lalo Garza.

Al momento, dicha decisión no se ha tomado, cualquier caso como el de Luisito Comunica como Gohan, debe de ser tomando como falso o rumor.

Serán los canales oficiales de Sony y Toei los que den todos los detalles de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’.

Con información de Twitter.