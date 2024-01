Luis Miguel recibe fuerte reclamo de Cristian Castro por hacerlo quedar como un envidioso en su serie.

Cristian Castro -de 49 años de edad- se ha declarado fan de Luis Miguel, pero el ‘Sol’ lo quiere lejos y así lo demostró en uno de sus conciertos.

El “Gallito feliz” acudió a una de las presentaciones de Luis Miguel y el cantante ni lo saludó, lo que le dolió a Cristian Castro.

Ahora, Cristian Castro le reclama a Luis Miguel que lo haya dejado “mal” en su serie, pues asegura que por su parte nunca hubo rivalidad.

Cristian Castro fue invitado al programa argentino “Intrusos” y dio su opinión sobre la forma en que Luis Miguel lo incluyó en su serie.

“Me saca en la serie de Luismi, saca un capítulo entero de Cristian y no es para decirme: ‘Che un buen capítulo’ no sé (...) Me hace quedar remal. Qué onda conmigo, si yo soy un soldado, soy de su equipo”

Cristian Castro