Luis de Llano: Su hermana Cecilia Fuentes revela rencilla desde que eran niños (VIDEO)

Las miradas vuelven a posarse en Luis de Llano. Su hermana, Cecilia Fuentes, revela rencilla desde que eran niños. Cibernautas reviven un viejo video.

Y es que tras la denuncia de Shasa Sokol, quien acusa a Luis de Llano de haber abusado de ella durante su relación, el productor, pese a que aún no se ha pronunciado, continúa en la mira.

Ahora los cibernautas reviven un video, grabado en enero de 2020, donde Cecilia Fuentes, media hermana de Luis de Llano, revela que éste la trataba mal cuando era una niña y es que no soportaba que su mamá la quisiera más.

“Luis siempre me odió, porque mi mamá me dio todo el cariño que a él no le dio, entonces, de chiquita me veía, me agarraba de las patitas y me colgaba de la ventana”, dijo y advirtió que no diría más ya que lo prometió.

No obstante, para que no hubiera duda de sus palabras que por supuesto Luis de Llano va a negar puesto que asegurará son calumnias, aseguró que su hermana Julissa sabe de lo qué está hablando.

Inevitablemente la vieja entrevista ha generado una ola de reacciones. Gente ahora da por hecho que Luis de Llano es un hombre malo, cuyo desprecio por las mujeres lo detonó la falta de amor y atención de su madre.

Cecilia Fuentes no quiere hablar de su hermano Luis de Llano

Por otro lado, ahora que Luis de Llano está siendo acusado de abuso sexual, se ha convertido en uno de los hombres más buscados, pero él se ha negado a dar declaraciones.

Razón por la que periodistas han intentado contactar con las hermanas de Luis de Llano, por lo que Cecilia Fuentes es la primera en desmarcarse.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, al lograr comunicarse con Cecilia Fuentes, ésta le recordó que no tiene una relación cercana con el productor.

Asimismo cuando se le cuestionó sobre la denuncia, colgó de inmediato y no volvió a coger el teléfono. “Todos andan en la misma. Todos andan preocupados”, remató el reportero.