Luis Ángel ‘El Flaco’ reveló una noticia que nadie se esperaba venir, pues compartió que se retira del consumo del alcohol por más de un motivo.

Hace un par de días, Luis Ángel ‘El Flaco’ -de 39 años de edad- compartió un video en sus redes sociales, donde pidió la comprensión a sus fans sobre esta drástica decisión.

Y es que a la par del éxito de cantantes como Luis Ángel ‘El Flaco’, está la forma en que se muestran en los palenques o en sus videos musicales bebiendo con sus fans.

Sin embargo, el cantante tomó la decisión de dejar el consumo del alcohol por varios motivos , pero uno fue el determinante.

Los fans de Luis Ángel ‘El Flaco’ no veían venir que el cantante de regional mexicano, decidiera dejar el consumo del alcohol, pero lo sorprendente es que fue por motivos de salud.

A través de un video que Luis Ángel ‘El Flaco’ compartió en sus redes sociales, expresó que esperaba que sus fans respetaran su decisión de dejar el alcohol.

“Les tengo una noticia espero me comprendan y me apoyen, los quiero mucho”.

Luis Ángel ‘El Flaco’ explicó que debido a su consumo de alcohol su salud se estaba viendo perjudicada y que podía haber graves consecuencias para su voz.

El cantante explicó que debido a la cantidad que consume de alcohol, el reflujo comenzaba a dañar su cuerdas vocales, además de que este regresaba por la parte de su espalda.

Por ello, los médicos advirtieron a Luis Ángel ‘El Flaco’ que de no dejar el alcohol, afectaría su voz, incluso dejándolo sin esta herramienta vocal en unos pocos años.

“He decidido dejar de tomar alcohol por una temporada indefinida, no sé cuánto vaya a aguantar (...) la razón más importante es la salud, he tenido problemas fuertes con mis cuerdas vocales con la gastritis, con el reflujo, se me están quemando las cuerdas, se va por la parte derecha del pecho y en la espalda también, hay veces que en la noche la paso muy mal”.

Luis Ángel 'El flaco', cantante.