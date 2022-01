Lucila Mariscal pide trabajo al programa Hoy tras salir del hospital. A través de un enlace en vivo, la actriz reveló que se encuentra muy bien luego de ser operada de una hernia umbilical.

Sin perder su sentido del humor Lucila Mariscal señaló que su caída “fue como para filmarla”, porque sigue sin entender cómo pudo pasar.

Antes de finalizar su conversación, Lucila Mariscal señaló que ya se encuentra bien y lista para seguir trabajando. Galilea Montijo señaló que es así como la desena ver siempre activa.

Fue en ese momento que Lucila Mariscal le pidió que la lleve al programa Hoy ya que podría estar ahí y trabajar en lo que ellos le pidan.

“Pues llévenme ahí, me tienen sentadita y yo hago lo que sea y los hago reír”

Galilea Montijo señaló que ella le pedirá a la productora que integre a Lucila Mariscal como conductora.

En su conversación con Martha Figueroa y Raquel Bigorra, Lucila Mariscal se mostró muy agradecida con todo el médico que la atendió y aseguró que se encuentra muy bien.

Lucila Mariscal destacó que su operación salió muy bien y señaló que incluso ya no habrá necesidad de acudir nuevamente para que le quiten los puntos.

Durante su conversación Lucila Mariscal señaló que tiene mucho desgaste en la cadera derecha pero no pudo ser operada ya que tenían que meterla al quirófano por su hernia umbilical.

“Fue una caída como para filmarla, porque la verdad fue impresionante. Yo no sé ni como pude hacer tantos movimientos para no caerme y de todos modos me caí”

Lucila Mariscal