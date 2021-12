Lucila Mariscal asegura que ha sido maltratada por su nieto; él lo niega todo

Lucila Mariscal contó los maltratos que ha sufrido por parte de su nieto, ante su relató Gustavo Adolfo Infante ofreció su ayuda legal para que se pueda hacer justicia.

En entrevista para 'De primera mano’, la comediante y actriz habló sobre la grave situación que esta viviendo actualmente, luego de que su nieto Andrei Hernández la corriera de su casa y la tachará la loca.

De acuerdo con la comediante, el joven de 25 años y su pareja la han maltratado, insultado y amenazado , a pesar de que fue ella la que se hizo cargo de él desde que era muy pequeño.

A pesar de que Lucila interpuso una demanda por violencia familiar en contra de su nieto, reconoció que no tiene ningún abogado. Por lo que inmediatamente el periodista de espectáculos señaló que él la apoyaría consiguiéndole un abogado.

Gustavo Adolfo señaló a su amiga de 77 años que no se debe de preocupar por qué él no iba a permitir que se cumpliera una injusticia y que la iba ayudar para que recuperará sus cosas, ya que Andrei junto y su pareja se habrían quedado con varios de sus objetos valiosos, desde ropa hasta una cabecera.

Posteriormente señaló que la actriz no se encuentra sola y que él iba hacer todo lo posible para que se solucionará su situación.

“No estás sola Lucila, yo no sé qué este mequetrefe se está creyendo, pero habemos mucha gente que te admiramos y te vamos a ayudar, eres una grande en los escenarios y no se vale el abuso del que has sido víctima. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que este fulano se salga con la suya”

Gustavo Adolfo Infante