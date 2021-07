Lucila Mariscal defiende a Chuponcito: “Está deshecho, no se me hace justo”

José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, se encuentra en medio de la polémica luego de que fue acusado por acoso sexual. El payado acumula tres demandas en su contra.

Tras los señalamientos contra Chuponcito, Lucila Mariscal salió en su defensa y aseguró que es una injusticia además detalló que las denunciantes se quieren aprovechar de su fama.

En un video donde se desprendió de su personaje, José Alberto Flores hablo sobre las acusaciones en su contra y aseguró que serán las autoridades las que se encarguen de dar solución.

Ante las críticas en su contra, Lucila Mariscal defendió a Chuponcito y aseguró que es una gran persona.

El programa ‘Chisme no Like’ compartió parte del video de Lucila Mariscal hablando sobre Chuponcito y pidió a sus seguidores apoyar al comediante.

“Por favor hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, está deshecho, no se me hace justo”

Lucila Mariscal puntualizó que las denuncias contra Chuponcito tendrían un interés oculto e incluso señaló que la exrepresentante le dijo al payaso que lo iba a “hundir”.

“Porque ahora que es famoso, que gana bien, ahora ya están saliendo mujeres que hay me hizo acoso sexual, que me pidió esto, me pidió lo otro, se los dejo de tarea”

En el video Lucila Mariscal puntualizó que no es justo que alguien inocente pague por algo que no hizo.

“Los que quieran apoyarlo, hay que apoyarlo. Porque no es justo que un inocente pague por algo que no ha hecho”

En el programa Hoy, también se compartió su video luego de que a finales de junio las supuestas víctimas de Chuponcito se presentaron en el matutino.

Ahí Lucila Mariscal destacó que es una injusticia lo que está pasando Chuponcito.

En ese sentido puntualizó que se encuentra consciente de sus declaraciones en favor de Chuponcito.

“Yo soy una persona que no fuma, no toma, no se droga para nada, entonces no soy una inconsciente, sé lo que estoy diciendo”

Lucila Mariscal