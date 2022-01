Lucila Mariscal desmiente rumores de muerte: “Pues aquí estoy”. Desde el hospital la actriz compartió un video en el que habla de su estado de salud.

Tras ser operada de una hernia umbilical, Lucila Mariscal reveló que pronto podría salir del hospital. La actriz agradeció a todas las personas que han mostrado su preocupación por su salud.

En su video Lucila Mariscal se mostró en un buen estado de ánimo e incluso se mostro agradecida con sus amigos y con sus enemigos.

A finales del año pasado, Lucia Mariscal alarmó a sus seguidores al revelarse que sufrió una fuerte caída en su casa que la llevó de emergencia al hospital.

Elías Cañete, representante de Lucila Mariscal, reveló a un diario de circulación nacional, que la actriz sería operada de una hernia umbilical.

A pesar de que se reveló que Lucila Mariscal se encontraba bien, a través de las redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban que la actriz había muerto.

Para calmar toda la polémica, Lucila Mariscal compartió un video en donde reveló que pronto podría salir del hospital para seguir con su recuperación desde su casa.

En su video Lucila Mariscal incluso mostró el lugar donde le hicieron la operación, mostrando que es una cicatriz pequeña.

“Papushos y mamushas, aquí su amiga Lucila Mariscal, ya a punto de salir del hospital que me han tratado de maravilla, me han tratado muy bien, me sacaron adelante, me hicieron una operación increíble; quedó perfecta, más abajo ya no, porque está el moñoñongo”

Lucila Mariscal