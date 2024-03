Después de muchos años, Madonna termina dándole la razón a Lucía Méndez y hasta los incrédulos lo reconocen.

Madonna -de 65 años de edad- hizo el peor de los ridículos en un concierto que ofreció en Vancouver, Canadá, cuando pidió a un fan que se pusiera de pie, pues el resto de la asistencia así estaba.

Lo que la cantante de ‘Like a Virgin’ no sabía, es que su fan estaba en silla de ruedas y esta experiencia hizo que Lucía Méndez -de 69 años de edad- se volviera tendencia ¿Por qué? Esta es la graciosa historia.

Lucía Méndez no mentía, Madonna sí se molesta si no te pones de pie en sus conciertos

El 21 de febrero, Madonna ofreció un concierto en Canadá como parte de su gira “The Celebration Tour”, donde protagonizó uno de los peores “osos”.

Circula en redes sociales un video que captó el momento en que Madonna pedía a su público que se pusieran de pie, pero un asistente no lo hizo.

Madonna se puso furiosa y exigió a su fan que se levantara, pero de la ira pasó a la vergüenza, pues este sujeto estaba en silla de ruedas.

“Hey ¿Qué haces sentado allá? ¿Por qué no te paras? Oh, políticamente incorrecto. Lo siento. Me alegro de que estés aquí” Madonna

Cuando la cantante se percató de que su fan no se podía levantar porque estaba en silla de ruedas, Madonna no pudo decir más que: “Perdón. Oh, mi dios”.

El público se comenzó a reír por el error de Madonna, pero usuarios de redes sociales consideran que la cantante no debería exhibir a sus fans de esa forma.

Lucía Méndez nunca mintió y las redes sociales le piden perdón

Lucía Méndez ha contado que tuvo un altercado con Madonna en 2008, cuando acudió a uno de sus conciertos en Miami.

La actriz ha narrado múltiples veces que asistió al concierto con una rodilla lastimada, por lo que se le dificultaba caminar y ponerse de pie.

Cuando Madonna la vio sentada, le exigió que se levantara y Lucía Méndez se negó, pues le dolía la pierna.

“Llegó uno de seguridad y me dijo: ‘te tienes que parar porque Madonna está cantando’. Y dije: ‘no, no me voy a parar no me importa’, se puso discutir conmigo (...) llegó un momento que desesperé a Madonna. Ella me veía que no la estaba atendiendo y llegó un momento en el que me dijo ‘fuck you” Lucía Méndez

Después de que Madonna la insultara, Lucía Méndez no se quedó callada y asegura que también le dijo “fuck you” a la cantante.

Tras varios años de que Lucía Méndez contó esta anécdota, los usuarios de redes sociales se disculparon con ella por creer que era una “inventada”.

Todo México con Lucía Méndez después de que no la bajábamos de inventada cuando reciente video comprueba que Madonna sí hace esas cosas de levantar a la gente sentada de malos modos en sus conciertos.

Quedamos, hermanas, quedamos.

“Lucía Méndez te debemos una disculpa, tenías razón”, “Lucía Méndez ha callado a cada uno de los que la hemos llamado mentirosa” y “Lucia Méndez siempre dijo la verdad ¿y que hicimos nosotros? Burlarnos de ella”. Comentarios sobre Lucía Méndez

Lucía Méndez se merece una disculpa pública, pues Madonna terminó confirmando su historia.