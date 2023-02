Lucía Méndez se codea con los grandes y asegura que era amiga de Gianni Versace, la invitó a fiestas a su casa y por fortuna Madonna no llegó.

Hace algunos años, Lucía Méndez aseguró que tuvo un enfrentamiento con Madonna, porque la ‘Reina del pop’ se molestó con ella por no levantarse en uno de sus conciertos.

Lucía Méndez -de 68 años de edad- asegura que esto ocurrió en un concierto en Miami.

Narra que ella estaba sentada en las primera filas, pero tenía un pie enyesado y Madonna quería que se pusiera de pie para ovacionarla.

Aunque muchos creían que Lucía Méndez mentía, un video reveló que a Madonna sí le molesta que el público no esté animado en sus conciertos.

La actriz y cantante Lucía Méndez fue un ícono de las telenovelas mexicanas y ahora asegura que fue amiga del diseñador Gianni Versace.

Entre las curiosas historias de Lucía Méndez, dice que tuvo una “noche de pasión” con Luis Miguel y que se peló con Madonna en un concierto.

Ahora, Lucía Méndez le contó a la influencer Karime Pindter, que ella fue amiga del creador de la marca de lujo Versace y conoció a varias estrellas de Hollywood.

La actriz fue cuestionada sobre la fiesta más lujosa en la que había estado y narró que había sido en la casa de Gianni Versace en Miami.

“Era muy amigo mío, me llevaba muy bien con él y me invitó a una fiesta que era increíble; la ropa, el vino, la música, él que era super divertidos, estaba Brad Pitt, Angelina Jolie, estaba a punto de llegar Madonna, pero que bueno que no llegó”

Lucía Méndez