Durante The Celebration Tour, Madonna se enoja con un fan por no ponerse de pie durante su concierto y muchos se preguntan si era Lucía Méndez.

Madonna -de 65 años de edad- está en plena gira por sus 40 años de carrera y ha recorrido varios lugares en donde ha complacido a sus seguidores con sus más grandes éxitos.

Sin embargo, Madonna se convirtió en tendencia luego de que se viralizó un video en el que se muestra muy molesta con uno de sus seguidores.

Y es que Madonna se dio cuenta que esta persona no se paró pese a que todos sus seguidores lo habían hecho.

Esto provocó la molestia de Madonna, sin embargo no sabía que esta persona no se había parado por una poderosa razón.

Al viralizarse este video, muchos recordaron lo que había pasado Lucía Méndez -de 69 años de edad- en uno de los conciertos de Madonna.

Madonna se encuentra triunfando con su The Celebration Tour, gira que traerá a la cantante al Palacio de los Deportes el próximo mes de abril.

A través de las redes sociales se han difundido varios videos en los que se muestra parte de los conciertos que está dando Madonna.

Sin embargo a través de las redes sociales se viralizó un video en el que mostraría que Madonna se enojó con un fan en pleno concierto.

De acuerdo con lo mostrado, Madonna se enojó con una persona luego de que no se puso de pie durante el concierto.

Ante la molestia de Madonna, se reveló que había una razón muy importante por la cual este fanático no se ponía de pie.

Y es que de acuerdo con la cuenta de X que difundió el video, el fan se encontraba en silla de ruedas, por lo que al final Madonna se disculpó por su reacción.

Tras viralizarse el video de Madonna regañando a un fan por no ponerse de pie en pleno concierto, el nombre de Lucía Méndez se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Pero, ¿qué tiene que ver Lucía Méndez con Madonna y por qué su nombre salió a relucir con este momento de la cantante?

Todo se debe a una anécdota que contó Lucía Méndez sobre una amarga experiencia que le tocó vivir cuando acudió a un concierto de Madonna en Estados Unidos.

Lucía Méndez relató que tenía una lesión en la rodilla que le dificultaba estar de pie por largos períodos de tiempo, por lo que durante el concierto permaneció sentada junto a su exesposo.

Esto habría irritado a Madonna y es que de acuerdo con Lucía Méndez el equipo de seguridad de la cantante se le acercó en pleno concierto para pedirle que se pusiera de pie.

Lucía Méndez se negó a ponerse de pie e incluso amenazó con demandar si seguían molestándola.

“Llegó uno de seguridad y me dijo ‘te tienes que parar porque Madonna está cantando’. Y dije ‘no, no me voy a parar y no me importa’, se puso a discutir conmigo y le dije que si me seguía molestando iba a llamar a mi abogado”

Lucía Méndez